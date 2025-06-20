غرفة عجمان وسفارة إستونيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأكاديمي

عجمان في 20 يونيو /وام/ بحث سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، مع سعادة ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، فرص التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد وتنمية الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري، وتعزيز فرص التعاون في قطاع التعليم العالي بين الجامعات في إمارة عجمان وجمهورية إستونيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الجانبين في مقر الغرفة بحضور، محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعائشة النعيمي، مديرة إدارة الاستثمار وترويج الأعمال، وفاطمة يعقوب العوضي، رئيسة قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، وفاطوماتا تال، مستشارة التصدير في سفارة جمهورية إستونيا.

واستعرضت غرفة عجمان المقومات النوعية التي تمتلكها الإمارة لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والعقارات والبناء والتشييد، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والخدمية، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا، إلى جانب الفرص النوعية التي توفرها المنطقة الحرة في عجمان والتي تجعل عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.

واطلع وفد السفارة على التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم في إمارة عجمان، لا سيما في مجال التعليم العالي الذي يعد ركيزة أساسية ومحورا إستراتيجيا تحرص القيادة الرشيدة في الإمارة على تطويره وتعزيز شراكاته الدولية.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب باعتباره منصة دولية رائدة لدعم التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية محليا ودوليا، ودعوة الجامعات الإستونية للمشاركة في نسخة المعرض القادمة 2026.

من جانبه أكد سعادة سالم السويدي علي ضرورة تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بهدف دراسة الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في قطاع التعليم وتبادل الخبرات والمؤسسات التعليمية، وتعزيز آفاق جديدة للشراكات في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

من جهتها أكدت سفيرة جمهورية إستونيا، حرص بلادها على تعزيز التعاون مع إمارة عجمان، لا سيما في قطاع التعليم.

وأوضحت أن وفداً من وزارة التعليم الإستونية، سيقوم بزيارة الدولة خلال الفترة المقبلة، يضم ممثلين عن عدد من جامعات التعليم العالي والمؤسسات المتخصصة في التعليم وتكنولوجيا التعليم، موصية بضرورة التنسيق وتنظيم سلسلة من اللقاءات المشتركة مع جامعات إمارة عجمان بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجانبين وذلك تحت مظلة غرفة عجمان.

ووجهت الدعوة إلى غرفة عجمان للمشاركة في "منتدى أعمال إستونيا" الذي تنظمه السفارة خلال الشهر المقبل في إمارة دبي، وقدمت نبذة شاملة حول المقومات الاقتصادية والاستثمارية لبلادها، وموقعها الجغرافي المتميز، مؤكدة حرص بلادها على تنمية صادراتها الزراعية وتعزيز حضورها في الأسواق الإماراتية.

وأوصى اللقاء بتنظيم ورش ترويجية تعريفية مشتركة، وعقد ملتقيات ثنائية تجمع رجال الأعمال من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الاستثمارات.