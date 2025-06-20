عمار بن حميد يستقبل سفير المملكة المتحدة

عجمان في 20 يونيو/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة أدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة.

ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسفير المملكة المتحدة، واستعرض معه خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

وبحث سموّه وسفير المملكة المتحدة سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

من جانبه، أعرب سعادة السفير أدوارد هوبارت، والوفد المرافق له عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموّ وليّ عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيدين بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

حضر اللقاء، الشّيخ حميد بن عبدالله النعيمي، وسعادة الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سموّ وليّ عهد عجمان، وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان حاكم عجمان، وسعادة وليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.