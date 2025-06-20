منتخب الإمارات لكرة القدم للسيدات يستهل تصفيات كأس آسيا بلقاء غوام

أبوظبي في 20 يونيو /وام/ تنطلق يوم "الإثنين" المقبل، منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم "أستراليا 2026"، حيث تبدأ المنتخبات مسيرتها نحو التأهل إلى البطولة الأبرز على مستوى المنتخبات النسائية في القارة.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي يستهل منتخب الإمارات مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، حيث يلتقي نظيره "غوام" يوم 29 يونيو الجاري في استاد "فيت تري" بجمهورية فيتنام، عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت فيتنام.

ويأمل المنتخب تحقيق ثالث تأهل له إلى النهائيات عبر التصفيات، بعد مشاركته في التصفيات السابقة، فيما يسعى منتخب غوام للظهور الخامس في البطولة القارية.

وتختتم منافسات اليوم ذاته بلقاء فيتنام، صاحبة الأرض والجمهور، مع جزر المالديف عند السابعة مساءً، حيث تطمح فيتنام إلى تأمين تأهل عاشر توالياً، بينما تسعى المالديف لحصد أول نقطة في سجلها بالتصفيات.

وتتنافس المنتخبات على ثمانية مقاعد متاحة للانضمام إلى أستراليا "المضيفة"، إضافة إلى المنتخبات الثلاثة التي حصلت على المراكز الأولى في نسخة الهند 2022 وهي الصين، حاملة اللقب، وكوريا الجنوبية، الوصيفة، واليابان، الثالثة.

وتوزعت المنتخبات المشاركة في التصفيات على ثماني مجموعات، بواقع ست مجموعات تضم أربعة منتخبات، ومجموعتين تضمان خمسة منتخبات، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في مارس 2026.

وتشهد المجموعة الثانية انطلاق منافساتها يوم 23 يونيو الجاري، حيث تلتقي منغوليا، مع الهند في استاد الذكرى الـ700 في تشيانغ ماي بتايلاند، بينما يواجه منتخب العراق، نظيره تيمور الشرقية في المباراة الثانية، فيما تبدأ تايلاند مشوارها بمواجهة تيمور الشرقية يوم 26 يونيو الجاري، على أمل معادلة الرقم الياباني في عدد المشاركات "18 مرة".

وتقام مباريات المجموعة الثالثة في مدينة يانغون “عاصمة ميانمار”، وتفتتح بمواجهة تجمع بين ميانمار وتركمانستان التي تشارك لأول مرة، بينما يلتقي منتخبا البحرين وبنغلاديش، في لقاء يطمح فيه الطرفان لتحقيق أول ظهور في النهائيات.

أما المجموعة الرابعة، فتبدأ منافساتها يوم 29 يونيو الجاري في إندونيسيا، بلقاء يجمع باكستان وتايبيه الصينية "حاملة اللقب ثلاث مرات، تعقبه مواجهة بين إندونيسيا وقيرغيزستان، حيث تسعى الأولى للتأهل الثاني توالياً، فيما تطمح الثانية لأول تأهل في تاريخها.

وفي المجموعة السادسة، يواجه منتخب نيبال نظيره لاوس يوم 29 يونيو الجاري في استاد بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، تليها مواجهة أوزبكستان مع سريلانكا. ويسعى المنتخب الأوزبكي، الذي شارك خمس مرات في النهائيات، للعودة بعد غياب منذ عام 2003.

وفي المجموعة السابعة، تلتقي الفلبين مع السعودية يوم 29 يونيو الجاري في المجمع الرياضي الوطني بكمبوديا، تليها مواجهة بين هونغ كونغ والمنتخب الكمبودي، الذي يشارك لأول مرة في التصفيات.

أما المجموعة الثامنة، التي تقام مبارياتها في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، فتشهد مواجهة مرتقبة بين ماليزيا وفلسطين يوم 29 يونيو الجاري، يعقبها لقاء يجمع كوريا الشمالية "حاملة اللقب ثلاث مرات" مع أصحاب الأرض.

يذكر أن مباريات المجموعة الأولى نُقلت من العاصمة الأردنية عمّان إلى قطر، على أن تُقام خلال الفترة من 7 إلى 19 يوليو 2025، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل الملاعب والمواعيد لاحقاً.