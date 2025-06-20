"الإمارات للدراجات" يواصل تألقه في طوافي سويسرا وبلجيكا

جنيف في 20 يونيو /وام/ واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية تقديم عروض قوية في أبرز السباقات الأوروبية، حيث تألق دراجه البرتغالي جواو ألميدا في المرحلة الخامسة من طواف سويسرا، محققًا المركز الثاني، ومتقدمًا إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 39 ثانية عن المتصدر.

ورغم خسارته المرحلة بفارق ضئيل مساء أمس، برز ألميدا بأداء هجومي قوي، مدعومًا بعمل جماعي مميز من زملائه في الفريق، خاصة في صعود "سان برناردينو"، الذي شكّل منعطفًا حاسمًا في مجريات السباق.

وأكد جواو ألميدا، في تصريحات صحفية، عزمه على مواصلة المنافسة بقوة حتى النهاية، مشيرًا إلى أن الفارق بات أقرب قبل انطلاق مرحلة سباق الزمن الحاسمة نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، واصل الكولومبي سيباستيان مولانو، تألقه في طواف بلجيكا بالواز، محققًا المركز الثاني في المرحلة الثانية للسباق للمرة الثانية على التوالي، ليتصدر بذلك الترتيب العام ويستلم القميص البنفسجي لقائد الطواف، وذلك بعد منافسة قوية في الأمتار الأخيرة مع البلجيكي جاسبر فيليبسِن، حيث قدّم مولانو أداءً ثابتًا ونجح في الحفاظ على موقع متقدم بفضل دعم زملائه في الفريق.

