"الجناح الصيني في إكسبو دبي" يستضيف "الصالون الإعلامي العربي الصيني"

دبي في 19 يونيو/ وام / استضاف الجناح الصيني في "إكسبو دبي" فعالية "الصالون الإعلامي العربي الصيني"، التي تم تنظيمها بالتزامن مع تدشين مركز الاتصال الخاص بمنطقة الشرق الأوسط التابع لمجموعة هاينان للإعلام، والذي اتخذ من دبي مقراً إقليمياً له، ليكون أول مركز اتصال دولي تؤسسه المجموعة خارج الصين، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الإعلامي بين الصين والدول العربية، وتعزيز جسور التبادل الثقافي والاقتصادي.

وشهد الحدث حضور عدد من المسؤولين من حكومة دبي ومقاطعة هاينان الصينية، إلى جانب شخصيات إعلامية وأكاديميين ورواد فكر متخصصين في مجالات الإعلام والتعاون الدولي.

وأكد شيان يي، نائب القنصل العام الصيني في دبي، أن العلاقات الصينية الإماراتية تشهد تطوراً متسارعاً ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، مشيراً إلى أن إنشاء المركز يُعد محطة مهمة لتعزيز التعاون الإعلامي ونقل قصة مجتمع المستقبل المشترك، معربا عن أمله في أن يسهم المركز في تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين الصيني والإماراتي.

من جانبه، أوضح شهاب شايان، المدير الإقليمي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن الصين تُمثل أحد أهم أسواق السياحة والتجارة لدبي، مشيراً إلى أن الرحلات المباشرة مع هاينان أسهمت في تسهيل التبادل الثقافي والتجاري، واعتبر أن مركز الاتصال الجديد سيكون جسراً للتعاون في مجالات المحتوى والحوار الثقافي ضمن إطار "الحزام والطريق".

من جهته أكد وانغ لي، نائب رئيس مجموعة هاينان للإعلام، التزام المجموعة بتعزيز التفاهم المتبادل بين الحضارات، من خلال تمكين المركز الجديد من بناء روابط إعلامية وثقافية فعّالة مع المنطقة العربية، وبما يخدم الأهداف المشتركة في تبادل المعلومات وتوسيع نطاق الشراكة.

وتخللت الفعالية مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة هاينان للإعلام وتلفزيون الصين العربي، ركزت على التعريف بميناء التجارة الحرة في هاينان، عبر برامج متبادلة ومحتوى موجه للجمهور العربي في 22 دولة، لتعزيز التفاهم حول المبادرات التنموية الصينية.

وتم تنظيم جلسة حوارية شارك فيها كل من وانغ لي، ومحمد بيج، نائب رئيس تحرير تلفزيون الصين العربي، والدكتور عامر فاخوري، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في الإمارات، والدكتور فراس النائب، رئيس مركز إستراتيجيا للدراسات، حيث ناقشوا آليات تفعيل التعاون الإعلامي لتسليط الضوء على قصص النجاح في التنمية المشتركة.