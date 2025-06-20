منتخب الإمارات يواجه نظيره الكوري غداً في تصفيات مونديال الرجبي

دبي في 20 يونيو/وام/يخوض منتخب الإمارات الوطني للرجبي لفئة 15 لاعباً، غداً، مواجهة مهمة أمام نظيره الكوري في العاصمةً سيؤول، بالجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للرجبي 2027، المقررة في أستراليا.

ويختتم المنتخب مشواره في هذه التصفيات بمواجهة منتخب سريلانكا في مدينة كولومبو يوم 4 يوليو المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق النهائي للتصفيات، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وكان منتخب الإمارات قد افتتح مشواره في التصفيات بخسارة أمام منتخب هونج كونج، ويأمل في تعويض تلك النتيجة من خلال الفوز في المباراتين المتبقيتين.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى سيؤول الأربعاء للماضي، وأجرى الفريق تدريباته على الملعب الرئيسي للمباراة، ويدخل اللقاء بصفوف مكتملة، حيث تضم البعثة 24 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني.