صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي

روما في 20 يونيو/ وام/ التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي خيراردو فرنانديز نورونيا رئيس مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة المكسيكية على هامش المؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان، المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية "روما" بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإيطالي.

حضر اللقاء، معالي الدكتور علي راشد النعيمي وسعادة سعيد راشد العابدي، عضوا المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تتسم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة المكسيكية بالصداقة والشراكة التي تقوم على أسس التفاهم على الصعيد السياسي والاقتصادي والحضاري في ظل دعم ورعاية من كلا القيادتين الحكيمتين للبلدين، وكذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى والحرص على تعزيزها المشترك في كافة المجالات.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بمعالي خيراردو فرنانديز نورونيا، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يُجسّد الحرص المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ المكسيكي على تعزيز التعاون البرلماني البنّاء، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار معاليه إلى أن المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان يُشكّل منصة دولية مهمة لتعزيز قيم التفاهم المتبادل والتعايش السلمي، وتبادل الرؤى حول دور البرلمانات في ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح والسلام بين الشعوب.

وأكد معاليه أن الحوار هو السبيل الأمثل والوحيد لإنهاء الأزمات والنزاعات الدولية، وأن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة تنطلق من التزام راسخ بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق الدولتين في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وأكد معالي صقر غباش أهمية أن يسهم التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان المكسيكي في دعم الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية وتجارية محفزة بين البلدين، وتعزيز أوجه التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

من جانبه استعرض معالي خيراردو فرنانديز نورونيا رؤيته حول الأوضاع الدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه المرحلة الاستثنائية تفرض ضرورة بناء شراكات إستراتيجية، ومنها تطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.