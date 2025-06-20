أبوظبي للزوارق السريعة يشارك في 4 بطولة عالمية خلال الموسم الجديد

أبوظبي في 20 يونيو /وام/ يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، في أربع بطولات عالمية خلال الموسم الجديد، هي بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، و2، و4، وبطولة العالم للدراجات المائية.

وسيتم تنظيم هذه المشاركات في جولات متتابعة في 16 مدينة عالمية؛ إذ يستهل الفريق موسمه بالمشاركة في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا2، التي تقام في مدينة برنديزي الإيطالية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، ويطمح خلالها البطل راشد القمزي في الحفاظ على اللقب الذي حققه العام الماضي، بمساعدة زميله منصور المنصوري.

كما يشارك فريق الدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية من خلال اللاعب راشد الملا، حامل لقب العالم في الموسم الماضي وذلك في ثلاث جولات دولية.

ويخوض فريق الفورمولا1، خمس جولات حاسمة بقيادة ثاني القمزي، وإلى جانبه السويدي إريك ستارك، الذي انضم حديثًا إلى صفوف الفريق.

وفي إطار دعم المواهب الوطنية، يمثل سالم اليافعي فريق أبوظبي في جولتين من بطولة الفورمولا4، ضمن خطة إستراتيجية لتأهيل المواهب الشابة.

وأكدت إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن الفريق يدخل المنافسات بروح التحدي والجاهزية الكاملة، في مواصلة لمسيرة النجاحات التي حققها في السنوات الماضية، ولتجسيد توجيهات القيادة في رفع علم الإمارات عاليًا على منصات التتويج العالمية.