المُلتقى السنوي لـ"هيئة مطار الشارقة الدولي" يُكرّم شركائها الاستراتيجيين

الشارقة في 20 يونيو / وام / أكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن ما نشهده اليوم من تطور نوعي ونمو متسارع في أداء مطار الشارقة لم يكن ليتحقق لولا توجيهات القيادة الرشيدة التي آمنت بأهمية قطاع الطيران كرافد تنموي واستراتيجي وسخّرت كافة الإمكانات لدعمه وتطويره في ظل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة اللذين شكّلا الدافع الأول وراء ما تحقق من إنجازات.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته هيئة مطار الشارقة الدولي الذي أقيم مساء أمس الأول في مركز الجواهر للمناسبات و المؤتمرات لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين و الفائزين بجائزة " مطاري " بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة تأكيدًا على الدور الحيوي لفرق العمل والجهات المتعاونة في ترسيخ مكانة مطار الشارقة كمحور عالمي في حركة السفر والخدمات الجوية.

وأضاف أننا نؤكد التزامنا بمواصلة تنفيذ مشاريع التطور الشامل بما في ذلك مشروع توسعة مبنى المسافرين الذي سيُشكل نقلة نوعية في تجربة السفر تجمع بين الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة ويعزز من قدرة المطار الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنويًا بنهاية عام 2027 ترسيخاً لمكانة المطار كمركز عالمي متكامل في قطاع الطيران.

وثمّن سعادته جهود فريق العمل في الهيئة والشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين الذين كانوا وما زالوا شركاء حقيقيين في مسيرة التميز لمطار الشارقة مُشيراً إلى أن تكريم الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة مطار الشارقة للتميز المؤسسي "مطاري" يُعد تأكيدًا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأساس لكل نجاح مستدام والمحرّك الأهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات حيث تم استحداث فئتين جديدتين ضمن الجائزة بهدف إشراك الشركاء الاستراتيجيين والجهات العاملة بالمطار تقديرًا لدورهم الفاعل في تقديم تجربة سفر متكاملة.

من جانبه قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي كان العام الماضي حافلًا بالإنجازات الاستراتيجية التي رسّخت مكانة مطار الشارقة كمحور متكامل للنقل الجوي والخدمات اللوجستية ولم تكن هذه النجاحات لتتحقق لولا تكامل الجهود بين فرق العمل وشركائنا الاستراتيجيين والإعلاميين إلى جانب الرؤية المشتركة التي تقودنا نحو التميز.

وأضاف : من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع شبكة الوجهات وتحفيز الكوادر عبر مبادرات متميزة مثل جائزة 'مطاري' نؤكد التزامنا بأن يكون المطار نموذجًا يُحتذى به في الريادة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي وجودة الخدمات المتكاملة ولهذا نعمل على توفير بيئة عمل محفزة تُطلق الطاقات وتُكرّم التميّز وتُعزز الانتماء المؤسسي فنحن لا نُخطط للمستقبل فحسب بل نبنيه معًا بكفاءاتنا الوطنية وقيمنا وعلاقاتنا التي تستند إلى الثقة والمسؤولية المشتركة.

وشمل الملتقى عرضًا مرئيًا يوثق أبرز محطات التقدّم والإنجاز بدءًا من التوسع في شبكة الوجهات وارتفاع أعداد المسافرين وصولًا إلى تدشين مشاريع تطويرية استراتيجية بالإضافة إلى عرض فيديو لمسيرة 'مطاري' كما تم عرض مسرحية بعنوان 'رحلتي في مطار الشارقة' التي سلّطت الضوء على أحدث الخدمات الذكية المقدمة من المطار وشركائه والتي تعزز تجربة السفر وتواكب التحولات السريعة في قطاع الطيران.

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