3.5 مليار درهم مبيعات "الدار" في جزيرة فاهد خلال أسبوع

أبوظبي في 20 يونيو/ وام/ أعلنت مجموعة الدار اليوم عن تحقيق مبيعات تجاوزت 3.5 مليار درهم ضمن مشروعي "شاطئ فاهد ريزيدنسز" و"شقق شاطئ فاهد"، وهما أول مجمّعين سكنيين في جزيرة فاهد، وذلك خلال أسبوع الإطلاق فقط.

واستقطب المشروعان شريحة واسعة من المشترين، مدفوعة بمكانة الجزيرة كأول وجهة سكنية ساحلية في أبوظبي مصممة لتعزيز نمط حياة صحي ومستدام، إلى جانب الإطلالات البحرية المميزة والقرب من مدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" الدولية، الواقعة ضمن المخطط الرئيسي للجزيرة.

وشكل المقيمون والمشترون الدوليون نسبة 67% من إجمالي المبيعات، وتصدرت الجنسيات الإماراتية والروسية والبريطانية والصينية قائمة المشترين من حيث حجم الإقبال، ما يعكس المكانة العالمية المتنامية للجزيرة كوجهة راقية تجمع بين الطابع الثقافي والترفيهي ونمط الحياة النشط، وتحقق توازناً فريداً بين حيوية المدينة وهدوء الطبيعة.

كما أظهرت البيانات أن 42% من المشترين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، مما يعكس الطلب المتزايد بين فئة الشباب على أسلوب الحياة الفاخر الذي يركز على الاستدامة وجودة الحياة.

ولفتت النتائج أيضاً إلى أن 67% من المشترين هم عملاء جدد، ما يشير إلى توسع قاعدة عملاء الدار وجاذبية مشاريعها السكنية المصممة بعناية.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير:" يعكس الإقبال الكبير على مشروعي شاطئ فاهد النجاح المتواصل لرؤية الدار في تعزيز جودة الحياة من خلال مشاريعنا التطويرية. هذه المبيعات القياسية تؤكد مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار، ونتوقع اهتماماً متزايداً مع تقدم مراحل تطوير الجزيرة".

وأضاف: “استجابة للطلب القوي على وحدات مشروع ”شاطئ فاهد ريزيدنسز"، سرّعنا وتيرة إطلاق مشروع “شقق شاطئ فاهد”، الذي يضم 11 برجا سكنيا تحتوي على إستوديوهات وشقق متنوعة المساحات. ومع التخطيط لإطلاق مجمّعات جديدة، نواصل التقدم في تحقيق رؤيتنا لتحويل جزيرة فاهد إلى وجهة نابضة بالحياة، تقدم مفهوماً جديداً للحياة الساحلية يركز على الاستدامة وجودة الحياة".