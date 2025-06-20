انطلاق المؤتمر العربي للتخدير 2025 بدبي

دبي في 20 يونيو/ وام/ انطلقت في دبي اليوم فعاليات المؤتمر العربي للتخدير 2025 بمشاركة أكثر من 500 متخصص من 15 دولة، في واحد من أبرز المؤتمرات العلمية الإقليمية في مجالات التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم.

يهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، في فندق "موفنبيك جراند البستان" إلى تعزيز تبادل الخبرات والتعاون متعدد التخصصات، وتوحيد معايير الرعاية الطبية، إلى جانب تسليط الضوء على آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي.

يتضمن البرنامج 23 جلسة علمية و26 ملصقا بحثيا، إضافة إلى ورشتي عمل متخصصتين بإشراف 52 خبيراً دولياً، ويُمنح المشاركون 42.5 ساعة معتمدة ضمن برامج التعليم الطبي المستمر.

وأكدت الدكتورة كورنيليا فايدينغر، رئيسة برنامج التخدير، في المؤتمر أن المؤتمر يُعد منصة دولية للحوار العلمي حول رعاية المرضى في جميع مراحل العمليات الجراحية، مشيرة إلى أن البرنامج يتناول موضوعات متنوعة تشمل التخدير الموضعي، العناية المركزة، إدارة الألم، وتخدير زراعة الأعضاء، مع التركيز على التقنيات الحديثة.

من جهته، شدد الدكتور صلاح العلي، رئيس برنامج الألم، على أهمية المؤتمر في توفير بيئة محفزة للبحث العلمي والتطوير المهني، فيما أوضح الدكتور أسامة العاني، رئيس ورش العمل، أن الورش تركز على إدارة مجرى الهواء والتخدير بالموجات فوق الصوتية، عبر تدريب عملي يعزز الكفاءة السريرية.

ويتزامن المؤتمر مع معرض طبي يضم أكثر من 24 شركة عارضة، من أبرزها شركة "الخليج للأدوية" التي تستضيف أكبر جناح، عارضة أحدث حلول التكنولوجيا الطبية.

ينظم المؤتمر شركة "اندكس" بالتعاون مع رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير، وبدعم من الاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير (FSA)، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تأكيد على مكانة الإمارة كمركز رائد في التعليم الطبي والابتكار.