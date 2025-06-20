وزير الخارجية الإيرانى أمام مجلس حقوق الانسان :إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهدد القانون الدولى

جنيف فى 20 يونيو / وام / اتهم عباس عراقجى وزير الخارجية الإيرانى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وأنها تهدد القانون الدولى فى ظل فظائع تقوم بها فى فلسطين وأماكن أخرى .

وقال عراقجى فى كلمة خاطب بها مجلس حقوق الانسان المنعقدة دورته التاسعة والخمسين العادية فى جنيف اليوم إن بلاده تدافع عن نفسها وعازمة على الدفاع عن استقلالها وكرامتها الوطنية و أن هذه لحظة محورية للحضارة البشرية لأن العدوان غير مبرر وأن كل دولة أو منظمة أممية عليها أن تعمل على وقفه ومحاسبة الجناة .

وأضاف أن الضربة الإسرائيلية لإيران موجهة ضد القانون الدولى والأمم المتحدة وأن هناك حاجة للعمل اليوم وإلا ستنهار كل المنظومة القائمة على المبادئ .

وتابع: جنيف لها مسؤولية فى إطار القانون الانسانى الدولى وكل دولة عضو فى اتفاقيات جنيف لعام 1949 عليها مسؤولية .

وقال إن بلاده تواجه عملا عدائيا حيث قامت إسرائيل بانتهاكات فاضحة ضد علماء مدنيين ومواطنين عاديين ومبان مدنية ومراكز صحية .

ولفت إلى أن المنشآت المدنية السلمية النووية الإيرانية تم استهدافها برغم أنها تخضع لولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهى أفعال تمثل جرائم حرب بسبب تهديداتها للبيئة .

وقال إن إيران تتوقع من أعضاء المجلس أن يقفوا إلى جانب العدالة وسيادة القانون .

ومن المقرر أن يعقد الوزير الإيرانى جلسة مفاوضات فى جنيف اليوم مع وزراء خارجية دول ( الترويكا ) فرنسا وبريطانيا وألمانيا حيث ستجرى المفاوضات حول البرنامج النووى الإيرانى والبرنامج الصاروخى والقضايا الاقليمية .

جف / وام