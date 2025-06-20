غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع غينيا

رأس الخيمة في 20 يونيو / وام/ بحث سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال استقباله بمقر الغرفة، سعادة سيكو شريفكي كامارا، سفير جمهورية غينيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكد سعادة النعيمي، خلال اللقاء، الذي حضره محمد حسن السبب، نائب مدير عام الغرفة، حرص إمارة رأس الخيمة على توطيد علاقاتها مع دول غرب أفريقيا، وخاصة غينيا، مشيراً إلى سعي الإمارة لاستقطاب المزيد من الشركات الغينية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ولفت إلى التطور الكبير الذي تشهده الإمارة، لا سيما في قطاع الطيران، الذي يلعب دوراً محورياً في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري مع دول غرب أفريقيا خاصة غينيا.

وشدد الطرفان على أهمية بناء شراكات إستراتيجية، حيث تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتطوير الروابط بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من إمارة رأس الخيمة وجمهورية غينيا، إلى جانب تبادل الوفود وتنظيم ملتقيات مشتركة.

من جانبه، تحدث السفير الغيني عن الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها بلاده، معرباً عن تقديره لهذا اللقاء المثمر، وما تمخض عنه من أفكار تعزز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.

كما أعرب عن تطلعه إلى تنظيم زيارات مستقبلية لوفود تجارية بين الجانبين، مؤكداً دورها في ترسيخ الشراكات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.