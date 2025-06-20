اتحاد بناء الأجسام: آسيوية عجمان "بروفة" مثالية لاستضافة المونديال

دبي في 20 يونيو/وام/أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن النجاح التنظيمي المتميز لبطولة آسيا التي استضافتها إمارة عجمان، إلى جانب النتائج اللافتة التي حققها منتخب الإمارات، بروفة مثالية قبيل استضافة عجمان لبطولة العالم 2026.

وكان منتخب الإمارات الوطني لبناء الأجسام قد حقق إنجازاً تاريخياً بفوزه بالمركز الأول في الترتيب العام لفئتي الرجال والماسترز، خلال البطولة القارية التي اختتمت مؤخراً في عجمان، وهو إنجاز يُسجل لأول مرة في تاريخ رياضة بناء الأجسام الإماراتية.

وتمكن لاعبو المنتخب من حصد 28 ميدالية ملونة، بواقع 8 ميداليات ذهبية، و10 فضيات، و10 برونزيات، إضافة إلى مراكز متقدمة أخرى حققها عدد من اللاعبين في مختلف الفئات.

وأشار الشيخ عبدالله الشرقي إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها، التزاماً بمبدأ الاستدامة الرياضية، مثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة، ولجان الاتحاد، والجهازين الفني والإداري، واللاعبين، على ما قدموه من عمل ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.