بلدية رأس الخيمة تُكرم الفائزين بجائزة سلامة الغذاء في نسختها الثانية

رأس الخيمة في 20 يونيو/ وام/ نظّمت دائرة بلدية رأس الخيمة حفلاً للإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء، تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي جاء هذا العام تحت شعار: "سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرارات".

حضر الحفل، الذي أقيم في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة – ميناء العرب، سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وعادل السويدي، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة، إلى جانب عدد من مديري العموم وقيادات العمل العام في الإمارة، إضافة إلى مسؤولي سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية.

وجاء تنظيم هذه النسخة تأكيداً على التزام إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة بدعم بيئة غذائية صحية، مستدامة وآمنة، تنعكس بشكل إيجابي على صحة المجتمع ورفاهيته، بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030.

وتضم الجائزة في دورتها الثانية ثلاث فئات رئيسية، تعكس التوجهات الإستراتيجية للدائرة: المنشأة الغذائية المتميزة وأبطال الخط الأول من مسؤولي سلامة الغذاء الذين يعملون بجهد خلف الكواليس لضمان سلامة الغذاء وقائد المنشأة، في مبادرة نوعية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات الرقابية بالدولة، تهدف إلى تمكين ودعم القيادات التي تُحدث فرقاً حقيقياً في هذا المجال.

واعتمدت بلدية رأس الخيمة في تقييم المشاركات على معايير عالمية وأنظمة معتمدة في مجال سلامة الغذاء، وشاركت نخبة من الخبراء من شركاء الدائرة الإستراتيجيين في الإمارة ضمن لجنة التحكيم العليا، لضمان الشفافية والعدالة والمهنية في اختيار الفائزين.