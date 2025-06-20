شرطة رأس الخيمة تطلق حملة للوقاية من سرقة المنازل في موسم الإجازات

رأس الخيمة في 20 يونيو / وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مُمثّلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة توعوية للوقاية من سرقة المنازل في موسم الإجازات، تحت شعار “كيف تحمي منزلك من السرقة”.

وتأتي هذه الحمله في سبيل تحقيق راحة أفراد المجتمع وحمايتهم ومناشدة أفراد المجتمع وقاطني المنازل ضرورة استخدام كاميرات ذكيّة وأنظمة أمنيّة لمراقبة المنازل "عن بُعد" خلال موسم العطلات والسفر خارج البلاد.

ولفتت شرطة رأس الخيمة عناية السكان إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المنازل من التعرض لجرائم السرقة أثناء السفر، مثل تركيب أنظمة أمنيّة موثوقة واستخدام أقفال دخول ذكيّة عالية الجودة ومقاوِمة للكسر، ووضع المقتنيات الثمينة في أماكن آمنة مثل البنوك، مع الحرص على توصية الأقارب والجيران بتفقد المنازل بصورة دوريّة خلال سفر أصحابها، منبهة الجمهور إلى ضرورة إغلاق الغاز وفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، لتجنب حوادث الحرائق، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة قبل الشروع في السفر؛ حفاظًا على حماية الأموال والممتلكات وتعزيز الأمن والأمان بالتعاون مع الشرطة؛ للحدِّ من الجريمة والوقاية منها.

وأشارت شرطة رأس الخيمة إلى أنّ جرائم سرقة المنازل تزداد صيفًا؛ نظرًا إلى سفر العائلات وأصحاب المنازل لقضاء الإجازات، حيث تُتاح الفرصة لضعاف النفوس للدخول إلى المنازل والاستيلاء على المقتنيات الثمينة، داعية المواطنين والمقيمين إلى استخدام وسائل الحماية اللازمة لمساكنهم.