تعاون بين "دائرة التنظيم العقاري" ومصرف عجمان لتعزيز الخدمات المالية

عجمان في 20 يونيو/ وام/ وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان اتفاقية مع مصرف عجمان بهدف تعزيز التعاون المالي والرقمي وتطوير العلاقات والخدمات المصرفية.

وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وسعادة مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان.

وقال المهيري أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصرف عجمان بإعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة ولدوره الهام في دعم جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز منظومتها الرقمية وتطوير أدائها المالي.

وأكد أن الدائرة ستتمكن من خلال هذه الشراكة من متابعة الأداء المالي لشركات التطوير العقاري وذلك بالاطلاع على حسابات الضمان للمشاريع العقارية من خلال تقارير دورية شاملة، فضلا عن تسهيل جميع المعاملات المالية لمختلف فئات المتعاملين، وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مبتكرة بالإرتكاز على أساليب عمل متطورة تضمن أعلى مستوى من الجودة والسرعة والخصوصية.

من جانبه أكد الخفاوي دور مصرف عجمان في تعزيز جودة الخدمات المالية مشيرا إلى انه ومن خلال هذه الاتفاقية يرسخ المصرف شراكة مبنية على الكفاءة والثقة تسهم في بناء منظومة متكاملة تعزز من مكانة عجمان كوجهة استثمارية واعدة.

ويمثل هذا التعاون نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاع المالي والجهات التنظيمية، وخطوة مهمة نحو تطوير بيئة عقارية أكثر استقراراً وشفافية في إمارة عجمان.