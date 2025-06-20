اتفاقية بين رابطة موانئ دبي العالمية للكريكيت ومجلس الكريكيت في الكويت

دبي في 20 يونيو/ وام / وقعت رابطة موانئ دبي العالمية للكريكيت “ILT20” اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس الكريكيت بدولة الكويت تهدف إلى تطوير اللعبة وتنظيم عدد من البطولات في الكويت.

أُقيمت مراسم التوقيع بمقر أستاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضية بحضور خالد الزرعوني رئيس مجلس إدارة ILT20 نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت وحيدر فرمان رئيس مجلس الكويت للكريكية وديفيد وايت الرئيس التنفيذي لبطولة موانئ دبي العالمية وساجد أشرف المدير العام للكريكيت بالكويت ومبشر عثمان رئيس رابطة موانئ دبي للكريكيت.

وقال خالد الزرعوني إن هذه الشراكة خطوة مهمة للتعاون وتطوير رياضة الكريكيت بدولة الكويت مشيرا إلى أن الكويت وبقية دول الخليج كيان واحد ومهم نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة به.

وقال هدفنا من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت تنمية وتطوير اللعبة ليس على مستوى الإمارات والكويت فقط بل على مستوى المنطقة.

وقال حيدر فرمان إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مصالحنا المشتركة في نشر اللعبة على المستوى الخليجي والتحضير لتنظيم بطولة موانئ دبي في الكويت.

وأضاف أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لرؤية الدور الأوسع لنمو وتطوير لعبة الكريكيت لاستيعاب أكبر عدد من من ممارسي اللعبة من المواطنين والمقيمين من أبناء الجالية الآسيوية في الكويت.

بموجب الاتفاقية ستُقام بطولة محلية في الكويت قريباً لإتاحة الفرصة للاعبين الكويتيين لاختيار الأفضل للمشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية بالكويت.