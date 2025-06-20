البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه الجرائم في غزة أبشع صور الكراهية

روما في 20 يونيو/ وام / أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الموقف الدولي المُتخاذل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض على مدار أكثر من عام ونصف لأبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، هو صورة بشعة من صور الكراهية والعنصرية التي تُمارس بأدوات سياسية.

وقال اليماحي خلال حلقة نقاشية حول مكافحة الكراهية ضمن المؤتمر الثاني للحوار بين الأديان، الذي يعقد في روما، إن موضوع الكراهية القائم على أساس الدين أو المعتقد، يتغذى على روافد متعددة من التحيزات الثقافية والعرقية والتي تُنتج خطابًا تمييزيًا وعدائيًا تجاه الآخر المختلف.

وأضاف أن العالم الذي يُدين الكراهية حين تصيبه، ويسكت عنها حين تصيب غيره، هو عالم فاقد للمصداقية، وآن الأوان أن نضع حدًا للنفاق الدولي وازدواجية المعايير، وأن نُعيد للعدالة معناها، وللكرامة الإنسانية احترامها، أيًّا كانت العقيدة أو الهوية أو الانتماء.

وكان رئيس البرلمان العربي، التقى إنياتسيو لا روسّا رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات البرلمانية العربية الإيطالية.

وشدد البماحي على ضرورة إقامة علاقات برلمانية عربية إيطالية، مقترحا في هذا السياق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ الإيطالي.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي أن التفاهم والتقارب بين الشعبين العربي والإيطالي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.