السلطات الصينية تعالج قضايا أكثر من 3500 منتج ذكاء اصطناعي مخالف

بكين في 21 يونيو / وام / عالجت هيئات مراقبة الفضاء السيبراني في الصين، خلال حملة واسعة بدأت منذ أبريل الماضي، قضايا تتعلق بأكثر من 3500 منتج ذكاء اصطناعي مخالف، وأزالت ما يزيد عن 960 ألف محتوى ضار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذه الإجراءات الصارمة جاءت بهدف مكافحة إساءة استخدام التكنولوجيا في ممارسات خطيرة كالتزييف العميق واستنساخ الصوت، ومعالجة الفشل في وسم المحتوى المُنشأ آليا مما يضلل الجمهور.

وتعتزم الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني في الصين مواصلة حملتها بالتركيز على مواجهة الشائعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، مع العمل على بناء نظام مراقبة تقني لضمان تطوير هذه التكنولوجيا بشكل إيجابي وآمن.

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