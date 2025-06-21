ختام فعاليات ملتقى "العارضة الإماراتية" في منافسات جمال الخيل العربية

أبوظبي في 21 يونيو / وام / اختتمت أمس فعاليات ملتقى "العارضة الإماراتية" لتأهيل الشابات الإماراتيات في مجال عروض جمال الخيل العربية الأصيلة، والذي أقامته جمعية الإمارات للخيول العربية وفق أعلى المعايير المعتمدة في أكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الجاري.

وأكدت الجمعية، في بيان لها اليوم، أن الملتقى الذي أقيم لأول مرة لتمكين المشاركات وتوفير المعارف التخصصية والمهارات الفنية المطلوبة لهن، من أجل تقديم الخيل بطريقة احترافية في فعاليات جمال الخيل العربية، يعزز حضور المرأة الإماراتية في ساحات عروض جمال الخيل العربي التي تعد جزءا من الموروث الثقافي والهوية الوطنية.

وتضمن الملتقى محاضرات نظرية وتدريبات عملية مكثفة، تحت إشراف خبراء دوليين متخصصين في هذا المجال، وهم: ديدري هايد، وتروي سميث، وأحمد التوزري، وإما ماكسويل، والذين قدموا المحتوى العلمي والعملي والجلسات التفاعلية على مدار 5 أيام ما أتاح الفرصة لعارضات المستقبل الإماراتيات التعرف على قواعد التحكيم، وآليات التقديم، والمهارات المطلوبة لعرض الخيل بطريقة تبرز ملامحها الجمالية وتظهر أصالتها.

حضر فعاليات الملتقى ووزع شهادات التكريم على المشاركات، وكرم المحاضرين الدوليين، محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية جمعية الإمارات للخيول العربية لتعزيز المشاركة النسائية في قطاع الخيل، وتقديم برامج تدريبية نوعية تصقل المهارات، وتواكب تطورات الساحة المحلية والدولية في بطولات الجمال، تماشيا مع جهود الدولة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية تجاه الخيل العربي والفروسية بشكل عام، وبما ينسجم مع إعلان دولة الإمارات بأن 2025 هو "عام المجتمع".