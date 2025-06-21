223.7 مليار دولار إنفاق متوقع لسياح دول مجلس التعاون في 2034

مسقط في 21 يونيو/ وام / تحقق دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدما مطردا في العديد من المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي إذ تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس إلى أن الإنفاق المتوقع لزوار دول المجلس سيبلغ 223.7 مليار دولار أمريكي في عام 2034، فيما ستبلغ النسبة المتوقعة لمساهمة إنفاق الزوار القادمين من إجمالي الصادرات 13.4%.

وتوضح آخر البيانات الصادرة عن المركز أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين بدول المجلس سجل 135.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بارتفاع نسبته 28.9% مقارنة بعام 2019.

وجاءت دول مجلس التعاون في المراكز الأولى في مؤشر الأمن والسلامة على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2024 حيث أن جميع دول المجلس تفوق المتوسط الإقليمي البالغ 5.86 درجة علما بأن المؤشر يتراوح بين 1 و7 درجات.

كما تصدرت جميع دول المجلس المراكز الـ6 الأولى لقوة جوازات السفر على مستوى الإقليم العربي.