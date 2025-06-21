الإمارات.. مرافق متطورة تنعش السياحة الصيفية

أبوظبي في 21 يونيو/ وام / شهدت السياحة الصيفية في الإمارات تحولاً جذرياً خلال العقدين الماضيين، من موسم يُعد الأقل جذباً للزوار إلى فترة نشطة تتخللها حملات ترويجية كبرى، ومواسم تخفيضات، وفعاليات ترفيهية داخلية ضخمة، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى.

ونجحت الإمارات في تطوير مراكز تسوق ضخمة تعد من بين الأضخم عالمياً كدبي مول وغيره، ومتاحف، ومرافق ترفيهية مغطاة بالكامل مثل "سكي دبي"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، وعالم فيراري، و"سي وورلد جزيرة ياس".

وأكد خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي المحلي، أن الموسم الصيفي الحالي سيشهد نمواً في الحركة السياحية بفعل ما تمتلكه الدولة من مرافق ترفيهية مغطاة ومن بنى تحتية عالمية المستوى، ووسط الفعاليات التي تم الإعلان عنها في مختلف الإمارات، ومع العروض الفندقية الشاملة والمخصصة لشرائح معينة.

وتركّز الإمارات خلال موسم الصيف على جذب السياحة العائلية وسياحة الفعاليات، من خلال سلسلة من المهرجانات والفعاليات في مختلف إمارات الدولة.

وتقام بين 27 يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل مفاجئات صيف دبي، لتقدم مجموعة مشوقة من تجارب التسوق، والسحوبات، والجوائز، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة الثقافية لسكان وزوار المدينة من كافة الأعمار والجنسيات.

وتعمل عروض صيف الشارقة، على جذب الزوّار والمقيمين إلى فعالياتها التي تعزز تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، وفي الوقت نفسه توفر للمستهلكين موسماً للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة.

وتوقعت عائشة عبد الرب العفيفي، مديرة إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد، أن يشهد صيف هذا العام نشاطا سياحيا مكثف بفضل ما تشهده الدولة من فعاليات متنوعة وزيادة أعداد الفنادق الذي ارتفع بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وليالي الإقامة، ما يعكس استعداد القطاع لاستقبال صيف نشِط من حيث الإقبال.

من جهته أكد محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، أن دولة الإمارات تشهد هذا العام زخماً سياحياً كبيراً خلال موسم الصيف، في ظل تزايد أعداد الزوار من داخل الدولة وخارجها، بفضل العروض الترويجية المغرية، والبنية التحتية الترفيهية المتقدمة، والفعاليات المتنوعة التي تقام على امتداد الإمارات.

وقال، إن الإمارات أصبحت وجهة مفضلة لقضاء عطلات الصيف بفضل ما توفره من معالم ترفيهية داخلية عالمية المستوى تتيح للزوار قضاء العديد من الأيام دون الإحساس بالتحدي الخاص درجات الحرارة.

وأوضح أن الإمارات تضم اليوم مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية المغلقة مثل عالم وارنر براذرز في أبوظبي، وسكي دبي، وعالم المغامرات أي أم جي، إلى جانب مراكز التسوق الكبرى، لافتاً إلى أن هذا التكامل يمنح الدولة ميزة تنافسية نادرة في المنطقة.

وأشار إلى أن الحملات الصيفية التي أطلقتها دوائر السياحة في مختلف إمارات الدولة، لعبت وتلعب دوراً محورياً في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، في ظل تنوع الفعاليات والمهرجانات والعروض الحصرية التي تستهدف العائلات والزوار من مختلف الفئات.

من جانبه أكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، أن دولة الإمارات نجحت في التغلب على تحديات المناخ الصيفي، بفضل بنية تحتية عالمية المستوى وقطاع سياحي متكامل قادر على جذب الزوار طوال العام، بما في ذلك فصل الصيف الذي يشهد نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار والمقيمين المستفيدين من العروض والفعاليات.

وقال إن القطاع السياحي في الدولة يستند إلى بنية تحتية استثنائية تشمل مراكز تسوق كبرى، ومناطق ترفيهية مغطاة بالكامل منتشرة في دبي وأبوظبي وبقية الإمارات، ما يوفر خيارات متعددة تناسب العائلات وجميع شرائح المجتمع خلال فترة الصيف.

وأضاف إن السياحة الصيفية في الإمارات تستفيد أيضاً من قوة قطاع الطيران، سواء عبر الشركات الوطنية الكبرى أو عبر شركات الطيران الأخرى التي تربط الدولة بمئات الوجهات العالمية، وتسهم في تسهيل حركة السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى دور الخصومات الكبيرة على الحجوزات الفندقية والأنشطة السياحية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 30 أو 40%، بالإضافة إلى عروض مخصصة لشرائح معينة مثل الأطفال والعائلات، في تنشيط الحركة السياحية الصيفية.