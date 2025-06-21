عبدالملك بن كايد يلتقي وفدا من جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين

رأس الخيمة في 21 يونيو / وام / استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلسه بمنطقة الزهراء وفدا من جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وذلك بمناسبة يوم الأب العالمي.

وثمّن معالي الشيخ عبدالملك الجهود خلال اللقاء مع الوفد برئاسة نادية صالح النعيمي المديرة التنفيذية لفرع الجمعية برأس الخيمة، وعدد من الأعضاء والقيادات المجتمعية

جهود الجمعية الإنسانية في تعزيز ثقافة البر بالوالدين، وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال، مشيدًا بمبادراتها المتنوعة التي تستهدف دعم فئة كبار المواطنين وتعزيز الترابط الأسري في المجتمع الإماراتي.

كما أشاد الشيخ عبدالملك بن كايد بدور وأهداف الجمعية في رعاية الوالدين والمسنين ممن لا عائل لهم أو الذين لا تسمح ظروف أسرهم برعايتهم، وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة “حكومة – خاصة ”، واستثمار أوقات فراغهم وذلك عن طريق وضع برنامج العمل الذي يتناسب مع خبراتهم وميولهم وكذلك تدريبهم على بعض المهارات التي تعود عليهم بالنفع.

وبارك معاليه برامج الجمعية في الإرشاد والتوجيه لأسر الوالدين وكبار السن وتشجيعهم على رعايتهم منزليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

ونوه الشيخ عبدالملك بن كايد بدور الجمعية في تنمية هوايات مرتادي الجمعية وتطويرها وتعليمهم بعض الحرف اليدوية الصغيرة البسيطة، ومعاونتهم في قضاء حاجاتهم التي يصعب عليهم أداؤها، وإعداد البرامج الإجتماعية والثقافية والحفلات الترفيهية والتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة من أجل متابعة حالتهم الصحية.

وقدم وفد الجمعية بمناسبة يوم الأب العالمي درعًا تقديرايا وتذكاريًا لمعالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم لدعمه المستمر ومواقفه الداعمة لقيم الخير والوفاء في المجتمع.