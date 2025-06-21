"افهار": نقلة نوعية للخيل العربي على الساحة الدولية

باريس في 21 يونيو/ وام / أكد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة “افهار” أن النمو الاقتصادي والتطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق ومزادات الخيل العربية حول العالم، تمثل نقلة نوعية تعزز المكانة التاريخية للخيل العربي على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي عُقد في مضمار لونغ شامب بالعاصمة الفرنسية باريس، برئاسة سعادة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي.. سعادة سامي البوعينين، نائب رئيس الاتحاد “قطر”، وجان بيير ديروبيه “فرنسا”، ونيللي فيليبو هيرمان “بلجيكا”، وماتيا كادروبي “إيطاليا”، وهشام دباغ “المغرب”، وعبدالرزاق الشهورزي “سلطنة عُمان”، وسالم بن محفوظ “المملكة العربية السعودية”.

وناقش الاجتماع في جدول أعماله الطفرة الكبيرة التي تشهدها مزادات الخيل العربية، والإقبال المتزايد من قبل الملاك والمربين، إلى جانب دخول سلالات جديدة عززت من التنوع والجاذبية التسويقية، ما يعكس مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد في مسيرة الخيل العربية.

وتناول الاجتماع الأثر النوعي لجوائز سباقات “كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية”، التي تجوب ميادين السباقات في أوروبا وإفريقيا وأمريكا، وأهميتها في رفع مستويات الأداء وتعزيز جاذبية المزادات والأسواق العالمية، بما يسهم في تطوير قطاع الخيل العربية والارتقاء به.

واستعرض المكتب التنفيذي عدداً من الخطط الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، شملت مقترحات لانضمام دول جديدة إلى عضوية الاتحاد، وتوسيع نطاق السباقات بما يرسّخ التنوع الجغرافي ويعزز من الانتشار العالمي للخيل العربية.

وأكد سعادة فيصل الرحماني أن الاتحاد الدولي يمر بمرحلة تاريخية متميزة في مسيرة الخيل العربية، مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي في إرساء دعائم التميز والنجاحات المتواصلة التي يشهدها هذا القطاع على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي يواصل تنفيذ أجندة متكاملة تهدف إلى توفير كافة الإمكانات أمام الدول الأعضاء، دعماً لمساعي الارتقاء بالخيل العربية وتعزيز مكانتها التاريخية عالمياً.