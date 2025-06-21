الدراج خالد معيوف بطلاً للنسخة الأولى من بطولة الإمارات للسباقات الافتراضية

الشارقة في 21 يونيو/ وام / توج دراج فريق شباب الأهلي خالد معيوف بلقب النسخة الأولى من بطولة الإمارات للسباقات الافتراضية للدراجات الهوائية، والتي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات بالتعاون مع منصة "ماي ووش"، واختتمت منافستها أمس.

وشهدت البطولة منافسة قوية في فئة الكبار التي برز فيها خالد معيوف وفاز بالمركز الأول، وجاء حمد الجسمي من نادي أبوظبي للدراجات في المركز الثاني، وهزاع الحساني في المركز الثالث.

كما شهدت البطولة تألق أسماء في فئتي الشباب والإناث، فقد فاز بفئة الشباب سيف الغاوي من نادي الشارقة، وجاء عبدالله الهاشمي من نادي الحمرية وصيفا، وفي المركز الثالث سلطان سعود من نادي خورفكان.

وفي فئة الإناث فازت موزة المنصوري من شرطة دبي بالمركز الأول، وملاك شارين من نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الثاني.

وأقيمت منافسات الجولة النهائية في مقر اتحاد الإمارات للدراجات بالشارقة، بحضور المهندس منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام، والمهندسة خلود الظاهري عضوة مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور أشرف الإمام رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، وعدد كبير من مسؤولي الفرق والجهات الرياضية.