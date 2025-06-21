أبطال الجوجيتسو: بطولة الإمارات الوطنية فرصة مثالية للانطلاق نحو العالمية

أبوظبي في 21 يونيو/ وام / تشهد بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، المقامة حالياً في صالة “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية، حضوراً لافتاً ومنافسات عالية المستوى، بمشاركة 1455 لاعباً ولاعبة من 77 دولة، لتؤكد مكانتها كمنصة نوعية تمثل نقطة انطلاق نحو البطولات العالمية الكبرى.

وأكد عدد من أبطال اللعبة أن البطولة تشكل إحدى أصعب المحطات التنافسية على مدار الموسم، نظراً لطابعها الفني الخاص وارتفاع مستوى المشاركين فيها، إلى جانب منحها نقاطاً تصنيفية مؤثرة في مشوار التأهل للبطولات الدولية المعتمدة من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو “AJP”، حيث ينال صاحب المركز الأول 1000 نقطة تصنيفية.

وقال البرازيلي لويس غابرييل فينتورينو، الحاصل على المركز الثالث، إن هذه المشاركة كانت من أصعب النزالات التي خاضها، مؤكداً أن البطولة تشكل محطة مهمة في طريقه نحو المشاركة في بطولة العالم للمحترفين.

وأضاف “ رغم خسارتي في البداية، تمكنت من الفوز بنزال تحديد المركز الثالث عن طريق حركة ضغط على المعصم، وأن الطموح في أبوظبي لا حدود له لتحقيق الإنجازات”.

وأعرب المغربي إسماعيل الغزوي، من أكاديمية كوماندو جروب، عن سعادته بالتتويج بالمركز الأول في فئة وزن 120 كجم، مشيراً إلى أن الفوز جاء نتيجة إعداد جيد ودعم كبير توفره البطولات المحلية في دولة الإمارات.

وقال “ كل بطولة تقام في الإمارات تتميز بالاحترافية والتنظيم العالمي، وحصولي على النقاط التصنيفية اليوم يعزز من مسيرتي نحو العالمية”.

وفي السياق ذاته، أوضح البرازيلي إيفو، الحاصل على الحزام البنفسجي في فئة 77 كجم، أن بطولات الجوجيتسو في دولة الإمارات تحظى بمستوى فني عالٍ، وتستقطب نخبة من نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم. وقال “ خسرت بفارق نقطة واحدة، لكني خرجت بتجربة غنية، وسأعود أكثر قوة في البطولات القادمة”.

وأعرب اللاعب روادان من أكاديمية كوماندو جروب عن فخره بالعودة إلى منصة التتويج في بطولة الإمارات الوطنية، معتبراً مشاركته مؤشراً إيجابياً لاستعداداته للبطولات القادمة.

وأضاف “ أستعد حالياً لبطولة آسيا في سبتمبر، وأضع نصب عيني المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو 2025 في أبوظبي”.

وتواصل بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم البطولات الإقليمية والعالمية، بفضل تنظيمها المتميز وتنوع المشاركة الدولية فيها، بما يسهم في دعم وتطوير مشهد الجوجيتسو على الصعيدين المحلي والدولي.