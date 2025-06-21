العين يواجه مانشستر سيتي في ثاني جولات المجموعة السابعة بمونديال الأندية

أتلانتا في 21 يونيو/ وام / يخوض فريق نادي العين مواجهة مرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي فجر بعد غد الاثنين، عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت الإمارات، على ملعب “مرسيدس بنز ستاديوم” في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأمل فريق العين في تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 0-5، بينما يسعى مانشستر سيتي لتصدر المجموعة بعد فوزه على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل.

وأكد لاعب خط دفاع نادي العين، مارسيل راتنيك، أن الفريق تجاوز آثار المباراة الماضية، وبدأ التحضيرات للقاء مانشستر سيتي بتركيز وجدية، مضيفاً “ ندرك أن النتيجة السابقة لم تكن مرضية، وتعاهدنا على تقديم صورة مغايرة. خضنا تدريبات مكثفة ركزت على تصحيح الأخطاء وتعزيز الجوانب الفنية والتكتيكية”.

وقال “ نثق في إمكانيات فريقنا، ونؤمن بقدرتنا على الظهور بشكل قوي أمام مانشستر سيتي، رغم أن المواجهة ستكون أمام أحد أفضل الفرق في العالم لكن لدينا الطموح والإصرار لتقديم مستوى يليق باسم العين”.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، فيما يحتل الوداد المغربي المركز الثالث، والعين رابعاً بدون نقاط.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أطقم الفريقين خلال الاجتماع الفني الذي عُقد في مقر الملعب، حيث سيرتدي فريق العين الطاقم الأساسي باللون البنفسجي، بينما يظهر حارس مرماه باللون الأسود الكامل، في حين يخوض مانشستر سيتي اللقاء بطاقمه الأبيض المزين بخط أحمر، على أن يرتدي حارس مرماه طقماً باللونين البرتقالي والأسود.