طقس الغد صحو نهارا رطب ليلا

أبوظبي في 21 يونيو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، و تكون حركتها شمالية غربية - جنوبية غربية،وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 22:07

و الجزر الأول عند الساعة 15:02 والجزر الثاني عند الساعة 05:44.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 07:29 والمد الثاني عند الساعة 17:56، و الجزر الأول عند الساعة 12:37والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 85 35

دبي 40 30 85 40

الشارقة 41 29 85 30

عجمان 38 31 80 40

أم القيوين 42 27 75 30

رأس الخيمة 46 29 70 20

الفجيرة 46 35 85 15

العـين 44 28 60 15

ليوا 44 27 40 10

الرويس 40 24 80 20

السلع 43 29 50 10

دلما 40 31 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 80 25

أبو موسى 34 33 80 65

