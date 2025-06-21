أكثر من 400 قتيل بإيران منذ بدء النزاع..وإسرائيل تعلن تصفية 3 قياديين بالحرس الثوري

عواصم في 21 يونيو /وام/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أن 400 شخص على الأقل غالبيتهم مدنيون، قتلوا منذ 13 يونيو الجاري جراء الضربات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كرمان بور إنه حتى صباح اليوم، حصدت الهجمات الإسرائيلية حياة أكثر من 400 إيراني... وأصابت 3056 آخرين بجروح.

و أعلنت إسرائيل اليوم أنها قضت على ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني .

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن طائرات حربية هاجمت منطقة قم جنوب طهران وقضت على قائد فيلق فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري سعيد إيزادي، الذي استهدِف داخل شقة سرية بعد جهد استخباراتي طويل ومعقّد، بحسب البيان.