انطلاق اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في إسطنبول

إسطنبول في 21 يونيو/ وام / انطلقت في إسطنبول اليوم أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن نحو 40 مسؤولا على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية يشاركون في الدورة التي تستمر يومين إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له خلال الاجتماع إن إسرائيل، التي تحظى بدعم غير مشروط من القوى الغربية، تواصل جرّ منطقتنا إلى حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف أن إسرائيل حوّلت غزة إلى حطام هائل أمام أعين العالم أجمع، وقصفت المرافق الصحية والمدارس والمساجد والكنائس وقتلت الناس الذين كانوا ينتظرون في طوابير المساعدات لمجرد الحصول على كيس دقيق أو طبق حساء أو قطعة خبز يابس.

وأكد الرئيس أردوغان أن التوصل إلى حل الدولتين بات أكثر إلحاحا في ظل الظروف الراهنة.. وقال " يجب أن نستمر في تشجيع المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، ومواصلة تنسيق جهودنا لاتخاذ تدابير قسرية ضد إسرائيل على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ودعا الرئيس التركي إلى نبذ الخلافات والتكاتف عندما يتعلق الأمر “بقضايانا ومصالحنا المشتركة” قائلا "إذا لم نتحمل مسؤولية قضايانا بفكرنا وإرادتنا المشتركة فسنخدم مصالح الآخرين".

وأشار أردوغان إلى التوقيت اللافت لتزامن هجوم إسرائيل على إيران مع تكثيف المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وشدد على أن تركيا لن تسمح بإقامة ما أسماه ب"نظام سايكس بيكو جديد" يتم رسم حدوده بالدماء في المنطقة.

من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يترأس الاجتماع إن إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة كارثة شاملة بمهاجمته إيران لافتا إلى أن تركيا في ظل رئاستها الدورية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي ستواصل رفع صوت العالم الإسلامي ومنح الأولوية لإرساء العدالة العالمية والوقوف بحزم في وجه الظلم.

-خلا-.

