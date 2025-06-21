النمسا تسعى لاستضافة مركز حوسبة أوروبي عملاق

فيينا في 21 يونيو/ وام / قدّمت حكومة النمسا الاتحادية بالتعاون مع حكومة ولاية فيينا المحلية وعدد من الشركات المتخصصة طلبًا رسمياً، لاستضافة مركز حوسبة أوروبي عالي الأداء لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، " نحن نثبت بهذا الطلب جاهزيتنا لتولي مسؤولية مستقبل أوروبا الرقمي".

ويُقدَّر إجمالي حجم الاستثمار المخصص لإنشاء مركز الحوسبة العملاق في فيينا، نحو خمسة مليارات يورو، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن تحديد مواقع المراكز الأوروبية العملاقة بحلول نهاية العام الجاري 2025.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لبناء خمسة مراكز عملاقة للذكاء الاصطناعي في أوروبا، تلبي أعلى معايير حماية البيانات وأمن تكنولوجيا المعلومات وكفاءة الطاقة، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لتدريب وتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.