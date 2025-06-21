البرلمان العربي يطالب إيطاليا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

روما في 21 يونيو/ وام / طالب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، جمهورية إيطاليا، بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمله في أن تكون هناك سياسات وإجراءات على مستوى الدولة الإيطالية، تساعد في الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء اليماحي مع لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب الإيطالي، وذلك على هامش مشاركة وفد البرلمان العربي في المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي.

وتناول رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنها تشهد توترا غير مسبوق على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل ، مؤكدًا أن المنطقة لا تحتمل المزيد من التصعيد، وأن الحلول الدبلوماسية هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.