دارة الشعر العربي بالفجيرة تُدشّن ملف النّشر بأربعة إصدارات

الفجيرة في 21 يونيو/ وام / دشنت دارةُ الشعر العربي بالفجيرة ملف النشر بأربعة إصداراتٍ متنوّعة هي باكورة الأعمال الأدبية للدّارة في مجال الشِّعر.

وتأتي الإصداراتُ في إطار سعي الدارة الدؤوب للعناية بمُنجز الشعرية العربية في مختلف تجلّياته وأشكاله، وفتح نوافذها على الشعراء العرب وتجاربهم، وتوثيق مسيرة الشعراء الراحلين، والاحتفاء بترجمة الشعر.

وتتمثّل الإصدارات الأولى في العناوين التالية؛ "اذهب وتلقَّف نجمةً تسقط" وهو مُختارات شعرية لمائة شاعر وشاعرة يكتبون بالإنجليزية قام بانتقائها وترجمتها الشاعر الدكتور شهاب غانم، وديوان "خاتم الياقوت" للشاعرة الأردنية جمانة الطراونة، ومن الشعر النبطي ديوان "منادمات" وهو الديوان الأول للشاعرة الإماراتية عائشة الكندي، بالإضافة لكتاب "محمد خليفة بن حاضر المهيري.. شاعر الحرية والحياة" للكاتب إبراهيم الهاشمي، والذي يضم مُختارات من الشعر الفصيح والشعبي للشاعر والكاتب الإماراتي الراحل محمد بن حاضر المهيري.

وتمثّل هذه الإصدارات خطوةً هامةً في خدمة توجّهات وأهداف دارة الشعر العربي بالفجيرة الرامية إلى حِفظ وتعزيز مكانة الشعر عبر الأزمان، والاحتفاء بأهميّته في التراث العربي، ودعمِ المواهب الشعرية، وإثراء المكتبة العربية بإصداراتٍ مميزة.