أمين عام مجلس التعاون : الهجوم على إيران انتهاك للقانون الدولي

إسطنبول في 21 يونيو/ وام / قال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اعتداءات إسرائيل على إيران تثبت استهتار حكومة إسرائيل وعدم اكتراثها بالقانون الدولي مؤكدا إدانة المجلس لهذه الاعتداءات باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الدول.

وجدد البديوي في كلمته خلال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها في إسطنبول اليوم الدعوة التي وجهها مجلس التعاون بشأن ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي والتحلي بضبط النفس وإبقاء قنوات الاتصال والدبلوماسية مفتوحة باعتبار ذلك مسارا وحيدا لتفادي الانفجار الإقليمي.

وأشاد البديوي في الوقت نفسه بدور الوساطة الإيجابي لسلطنة عمان في الدفع باتجاه المفاوضات الأمريكية - الإيرانية داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء صوت الحكمة والدبلوماسية وتجنب الانزلاق نحو مواجهة قد تتجاوز حدود الجغرافيا.

وفيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة جدد البديوي وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع.

كما شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.

على جانب آخر أكد البديوي دعم مجلس التعاون لجهود العمل الإسلامي المشترك التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها مشيرا إلى أن أبرز أدوار مجلس التعاون الداعمة لمنظمة التعاون الإسلامي تتجسد في القضايا ذات الأولوية للعالم الإسلامي.

وأشار إلى ما قدمه المجلس من دعم سياسي خلال القمم الإسلامية الطارئة ودعم لخطط إعادة إعمار المناطق المنكوبة والدفاع عن حقوق الشعوب الإسلامية في المحافل الدولية كافة انطلاقا من مبدأ التضامن الإسلامي".

وأكد أن مجلس التعاون اضطلع بدور مركزي في مكافحة “الإسلاموفوبيا” والتصدي لحملات تشويه صورة الإسلام عبر دعم جهود المنظمة في الأمم المتحدة وتبني قرارات تاريخية تعزز التعايش والاحترام المتبادل.

وأوضح أن دول الخليج تسهم بدور فاعل في الوساطات السياسية وتسوية النزاعات داخل العالم الإسلامي بما في ذلك دعم الحوار بين أطراف النزاع وتيسير التفاهمات الدولية حول قضايا حساسة من خلال أدوات دبلوماسية رصينة.