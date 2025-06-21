الإمارات تتصدر منافسات اليوم الثاني من البطولة الوطنية لمحترفي الجوجيتسو والبرازيل وصيفا

أبوظبي في 21 يونيو/وام/ أختتمت منافسات اليوم الثاني من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام بصالة “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) وبدعم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بمشاركة كبيرة من لاعبي ولاعبات فئتي البراعم والأشبال من مختلف الجنسيات.

وشهدت نزالات اليوم مستويات فنية قوية عكست جودة الإعداد الذي يخضع له المشاركون في هذه الفئات، والاهتمام المتزايد من الأكاديميات المحلية والدولية بتطوير المواهب الصغيرة.

أسفرت النتائج عن تصدّر دولة الإمارات جدول الترتيب العام برصيد 243600 نقطة تلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد ،65700 ثم كولومبيا في المركز الثالث برصيد 47500.

حضر المنافسات كل من سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، و طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري في تصريح له أن دعم الفئات السنية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد، وقال: “نعمل منذ سنوات على بناء منظومة متكاملة لصناعة الأبطال تبدأ من القاعدة وتستمر حتى المنتخبات الوطنية واصفا بطولات رابطة AJP بأنها تمثل شريكاً رئيسياً في هذا التوجه كونها توفّر بيئة احترافية تتيح للاعبين في فئة الناشئين فرصة الاحتكاك المبكر والمنافسة ضمن معايير تنظيمية عالمية.

وأضاف : " ما لمسناه اليوم من روح قتالية وانضباط داخل البساط يعكس نضج هذه الفئة واستعدادها للمراحل الأعلى من المنافسة”.

وعبّر عمر الحربي صاحب ذهبية الناشئين عن سعادته بالمشاركة وتحقيق الفوز في البطولة، مؤكدا أن أجواء المنافسة منحته تجربة مميزة تسهم في تطوير مستواه الفني، وأن المشاركة في بطولات AJP تمنحهم الكثير من الخبرة، وتساعدهم على بناء شخصية قوية وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع في المستقبل”.

ومن المنتظر أن تختتم منافسات البطولة غداً “الأحد” بإقامة نزالات فئتي الهواة والمحترفين، وسط ترقب واسع لمزيد من التألق الإماراتي ترسيخا لمكانة أبوظبي مركزا عالميا لرياضة الجوجيتسو.