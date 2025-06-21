"تاريخ يُروى".. منصة تفاعلية تُعيد إحياء ذاكرة الشارقة

الشارقة في 21 يونيو/وام/ أطلقت “دار الوثائق” في إمارة الشارقة مبادرة مجتمعية بعنوان “تاريخ يُروى” اليوم في سيتي سنتر الزاهية تستمر حتى 26 يونيو الجاري لتعزيز الوعي بأهمية التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية والتفاعل المباشر مع الجمهور من خلال تجربة وثائقية وتاريخية مبتكرة.

تضم المبادرة منصة متكاملة تحتضن مجموعة من الفعاليات والعناصر الغنية أبرزها معرض تاريخي مصوّر يستعرض ملامح تاريخ الإمارة وتحوّلاتها بين الماضي والحاضر بأسلوب بصري شيّق وجذاب يعكس المراحل التي شكّلت هوية الشارقة وخصوصيتها الحضارية.

وتشمل المبادرة أيضا ركنًا تفاعليًا بعنوان "افحص وثيقتك" توجه من خلاله دار الوثائق دعوة مفتوحة للجمهور لجلب وثائقهم الخاصة ليتم فحصها من قبل متخصصين وتقديم خطوات عملية للحفاظ عليها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتكمل المبادرة أبعادها المجتمعية عبر ركن "كان يا مكان" الذي يتيح للزوار فرصة سرد حكاياتهم وذكرياتهم المرتبطة بتاريخ الإمارة لتكون جزءًا من السرد الشفهي الذي تغذّي به الدار ذاكرتها الوثائقية.

وقالت مها سالم المهيري مدير إدارة الاتصال الحكومي في الدار إن مبادرة "تاريخ يُروى" خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوثائق والتوثيق ودعوة مفتوحة لكل أفراد المجتمع ليكونوا جزءًا من رواية تاريخ الإمارة إلى جانب جمع مزيد من الوثائق ذات القيمة ما يعزز من الرصيد الوثائقي للدار ويدعم جهودها في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق مسيرة الشارقة المتفردة.

ودعت المهيري الجمهور إلى زيارة المنصة والمشاركة الفاعلة فيها سواء من خلال إحضار وثائقهم لفحصها والحفاظ عليها أومن خلال مشاركة قصصهم وذكرياتهم التي تشكّل جزءًا من النسيج التاريخي للشارقة.