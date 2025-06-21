منتخب الإمارات يفوز على نظيره الكوري في تصفيات مونديال الرجبي

سيؤول في 21 يونيو/وام/ فاز منتخب الإمارات الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً، على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 38-36 في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم "أستراليا 2027"، التي أقيمت بينهما اليوم بمدينة سيؤول، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 21-21.

وبهذا الفوز جدد منتخبنا الوطني فرصة التأهل للمونديال، قبل أن يلتقي مع نظيره السيريلانكي في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات والتي ستقام بمدينة كولومبو، يوم 4 يوليو المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق النهائي للتصفيات، الذي تستضيفه دبي من 8 إلى 18 نوفمبر القادم .