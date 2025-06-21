بروسيا دورتموند يفوز على صنداونز في مونديال الأندية

سينسيناتي في 21 يونيو/وام/ فاز فريق بروسيا دورتموند الألماني على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "تي كيو أل ستاديوم" في مدينة سينسيناتي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن صنداونز صاحب المركز الثاني، وذلك في انتظار المباراة الثانية من الجولة نفسها، والتي تجمع بين فلومينينسي البرازيلي (نقطة واحدة) وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بدون نقاط.