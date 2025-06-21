ألمانيا تعلن عودة 123 من مواطنيها قادمين من إسرائيل

برلين في 21 يونيو/وام/ أعلنت ألمانيا اليوم إجلاء 123 من مواطنيها كانوا عالقين في إسرائيل بسبب الحرب مع إيران.

وكشفت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها عن تسييرها خلال الأيام الماضية رحلتين مستأجرتين أخريين أقلتا 345 شخصا فيما أقلت طائرتان تابعتان للجيش الألماني 64 مواطنا ألمانيا قادمين من إسرائيل إلى مطار كولونيا/بون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وبذلك تكون القوات الجوية الألمانية قد نفذت لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران قبل نحو أسبوع، عملية إجلاء مباشرة لمواطنين ألمان من إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن جميع المواطنين الألمان المسجلين في قائمة الطوارئ "إليفاند" سيتم إعلامهم بتفاصيل الرحلات المنظمة التي ستقلهم إلى الأراضي الألمانية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة فإنه لا يزال هناك نحو 1000 مواطن ألماني في إيران، وحوالي 4000 مواطن ألماني في إسرائيل.

ودعت الوزارة جميع المواطنين الألمان إلى التسجيل في قائمة الطوارئ والحفاظ على تحديث بياناتهم غير أنها أوضحت أن مغادرة المواطنين الألمان إيران“لا تزال بالغة الصعوبة” ولم تعلن أي رحلات خاصة حاليا لنقل الألمان الموجودين هناك.