إيران تعلن إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة صوب إسرائيل

طهران في 21 يونيو/وام/ أعلنت إيران إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة صوب إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونسبت “وكالة تسنيم الدولية للأنباء” إلى الجيش الإيراني قوله في بيان له مساء اليوم إنه تم تنفيذ المرحلتين السابعة والثامنة من الهجمات بالطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل وأن المعلومات الواردة تشير إلى أن معظمها أصاب أهدافه المحددة.