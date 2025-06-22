الطاقة الذرية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الهجوم الامريكي على المواقع النووية

طهران في 22 يونيو/ وام/ أفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدرت اليوم بياناً بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن هجوم أمريكي على المواقع النووية الايرانية.

وجاء في البيان أن المواقع النووية للبلاد في فوردو ونطنز وأصفهان تعرضت فجر اليوم لهجوم من قبل أعداء إيران الإسلامية في عمل وحشي يتناقض مع القانون الدولي خاصة معاهدة حظر الانتشار النووي.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يدين المجتمع الدولي الفوضى القائمة على قانون الغاب، ويدعم إيران في نيل حقوقها المشروعة.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للأمة الإيرانية أنها رغم مؤامرات أعدائها، فإنها بجهود آلاف من علمائها وخبرائها الثوريين والمتحمسين، لن تسمح بتوقف مسيرة تطور هذه الصناعة الوطنية، التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين.

ولفت البيان إلى أن المنظمة وضعت على جدول أعمالها الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني.