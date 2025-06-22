‎جناح الإمارات في معرض بكين للكتاب يبرز الروابط الثقافية بين الحضارتين العربية والصينية

بكين في 22 يونيو /وام/ نجح جناح الإمارات المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 ، في إبراز و تعزيز الروابط الثقافية بين الحضارتين العربية والصينية .

و عرض الجناح العديد من الإصدارات التي تعكس الترابط الثقافي بين الحضارتين العربية والصينية، و عزز هذا التوجه الشراكات واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين ناشرين إماراتيين وصينيين لترجمة وإصدار الكتب التي تبرز الثقافتين العربية والصينية .

و شهد جناح الدولة جلسات حوارية ناقشت آليات تحويل مسارات التعاون الثقافي إلى شراكات استراتيجية دائمة.

و تعكس المشاركة في المعرض رؤية الإمارات في جعل الثقافة أداة للتواصل الحضاري الفعال، بين شعوب ودول العالم .