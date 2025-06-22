انطلاق الدورة العلمية الـ 25 للمنتدى الإسلامي في الشارقة

الشارقة في 22 يونيو / وام /انطلقت اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات الدورة العلمية الـ 25 التي ينظمها المنتدى الإسلامي في الشارقة تحت عنوان"ويعلِّمكم الله" وذلك في جامع المغفرة بمدينة الشارقة.

تهدف الدورة إلى نشر الثقافة الإسلامية بين مختلف فئات المجتمع، وفق منهج علمي متوازن، يرسّخ أصول العلم الشرعي من مصادره الأصيلة، ويُسهم في تنمية الوعي الفقهي والإيماني والقرآني لدى طلبة العلم، بما يعزز العلاقة بين المعرفة والتطبيق، والنية والعمل، والتدبر والخشية.

وافتتح الدكتور ماجد عبد الله بوشليبي، الأمين العام للمنتدى الإسلامي في الشارقة، فعاليات الدورة، مشيراً إلى أن الدروس ستُعقد بمشاركة نخبة من العلماء المتخصصين، الذين سيقدمون محاضرات علمية مؤصلة تهدف إلى نشر العلم الشرعي الراسخ وتعزيز الوعي الديني والثقافي في المجتمع.

واستُهلت دروس اليوم الأول بشرح مسائل فقهية في المعاملات المالية من كتاب "إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم" للإمام ابن هبيرة، قدّمها الدكتور أحمد المسومي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما ألقى الدكتور محند مشنان من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي، دروساً إيمانية مستخلصة من كتاب "الزهد والرقائق" للإمام عبد الله بن المبارك، ركّز فيها على أقوال الزهّاد والعبّاد في التزكية والإخلاص ومحاسبة النفس.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة قرآنية مباركة، قدّم خلالها حسن العدوي من دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مدخلاً تعريفياً إلى علم القراءات القرآنية.

وتُبرز هذه الدورة أهمية ترسيخ الفكر الإسلامي المتزن، وتعميق الثقافة الشرعية لدى طلبة العلم، بما يُكسبهم الحصانة العلمية والفكرية اللازمة للتعامل مع متغيرات العصر وتحدياته.