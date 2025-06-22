مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التطورات في إيران وتدعو لضبط النفس

القاهرة في 22 يونيو / وام / أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة في إيران، محذّرة من مخاطر التصعيد المتسارع الذي من شأنه أن يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن استمرار التصعيد ينذر بعواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وناشدت جميع الأطراف المعنية ضبط النفس و تغليب لغة الحوار واللجوء إلى الحلول السلمية، مؤكدة أن اللجوء إلى الخيار العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار .