قطر تعرب عن أسفها للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية

الدوحة في 22 يونيو /وام/ أعربت دولة قطر عن أسفها للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال استهداف منشآتها النووية.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان اليوم، من أن التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة حاليا سيقود إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي، آملة من كافة الأطراف التحلّي بالحكمة وضبط النفس وتجنّب التصعيد.

-خلا-

