"الرقابة النووية ": لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران

أبوظبي في 22 يونيو /وام/ طمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجمهور بأن الجهات الوطنية المختصة تتابع عن كثب تطورات الوضع المرتبط بالمنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و أكدت الهيئة أنها على اطلاع ومتابعة مستمرة للمستجدات، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتستلم بشكل دوري التحديث من القنوات الرسمية.

و قالت الهيئة إنه بناء على المتابعة المستمرة للموقف فإنها تؤكد على عدم وجود تأثيرات على الدولة نتيجة هذه التطورات، و تدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة.