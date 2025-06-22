الإمارات تشارك بنخبة نجومها في بطولة آسيا للتزلج على الماء في بانكوك

بانكوك في 22 يونيو/وام/ تُشارك دولة الإمارات بنخبة لاعبيها في بطولة الاتحاد الدولي للتزلج على الماء والويكبورد – آسيا 2025 التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 20 دولة من القارة الآسيوية.

تُقام منافسات البطولة في بحيرة "رابت ليك” إحدى أبرز الوجهات المعتمدة لرياضات التزلج على الماء في آسيا.

يأتي حضور المنتخب الوطني في هذه البطولة تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ويمثله أربعة من أبرز لاعبي نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وهم: سلطان سيف النعيمي، وعبدالرحمن سيف النعيمي، وعلي سيف المزروعي، وحسن جبر الزعابي، بقيادة المدرب خالد مطر سباع، فيما يتولى سعيد أحمد الغيص مهام إدارة الفريق.

ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة المنتخب في بانكوك لاحقاً، عارف الهرنكي، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وذلك بصفته رئيساً للوفد.

وأكد الهرنكي أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة تطوير رياضات التزلج على الماء في الدولة، والارتقاء بمستوى الرياضيين الوطنيين، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات يمتلكون القدرة على المنافسة بقوة في المحافل القارية ورفع علم الدولة في البطولات الدولية.

وقال: “نفخر بالتطور الذي يشهده أداء لاعبينا، ونعمل في نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية على ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة لرياضات التزلج على الماء في منطقة الخليج وآسيا، من خلال إعداد جيل متميز قادر على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في مختلف المحافل".

تحظى هذه المشاركة بدعم اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الذي يواصل جهوده الرامية إلى تأهيل المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة الخارجية، بما يعزز من حضور الدولة ومكانتها في الرياضات البحرية على المستويين الآسيوي والدولي.