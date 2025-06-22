9 من أصحاب الهمم بـ"زايد العليا "يحصلون على شهادة "الباريستا" من منظمة القهوة العالمية

أبوظبي في 22 يونيو/وام/ حققت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إنجازاً عالمياً جديداً يُجسد ريادة دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مجالات مبتكرة.

فقد أعلنت المؤسسة عن حصول تسعة من منتسبيها على شهادة "الباريستا" المعتمدة من منظمة القهوة العالمية (SCA) – المستوى الأول، ليصبحوا بذلك أول أشخاص من أصحاب الهمم على مستوى العالم ينالون هذه الشهادة الاحترافية المرموقة في مجال القهوة المتخصصة.

ويعمل أصحاب الإنجاز في " كافيه النحلة" التابع للمؤسسة الذي يُعد أول مقهى في دولة الإمارات يُدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم.

وقد خضع المنتسبون التسعة لبرنامج تدريبي احترافي مكثف امتد عدة أشهر، شمل الجانبين النظري والعملي، وتضمن تدريبهم على مهارات إعداد القهوة، التذوق، التحميص، التخمير، والتعامل مع أدوات الباريستا وفق أعلى المعايير العالمية.

وجرى تنظيم البرنامج بالتعاون مع جهات تدريبية معتمدة من منظمة القهوة العالمية، ما مكن المشاركين من اجتياز جميع الاختبارات الفنية بنجاح كامل.

تشمل الشهادات التي حصل عليها أصحاب الهمم المنتسبون لمؤسسة زايد العليا، ثلاثة مجالات رئيسية في القهوة التخصصية، مقدمة في القهوة(Introduction to Coffee)، وأساسيات مهارات الباريستا (Barista SkillsFoundation )، وأساسيات التخمير (Brewing Foundation)، ويفتح الحصول على هذه الشهادات المعترف بها دولياً آفاقًا واسعة أمام أصحاب الهمم من أبرزها زيادة فرص التوظيف محلياً ودولياً، والحصول على دخل أعلى مقارنة بزملائهم غير المعتمدين، إضافة إلى فرص الترقية إلى مناصب أعلى مثل رئيس باريستا، ومدرب محترف، أو مشرف عمليات، وفرص العمل بالخارج نظراً للاعتراف الدولي بالشهادة.

يُشكّل هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة مشروع "كافيه النحلة"، أحد أبرز مبادرات التمكين الاقتصادي التي تنفذها مؤسسة زايد العليا.

وتم إطلاق المقهى رسمياً عام 2022 بهدف توفير بيئة عمل حقيقية لأصحاب الهمم، وتحويل شغفهم بالقهوة إلى مهارات مهنية معتمدة، وفرص وظيفية مستدامة في قطاع الضيافة.

يتميز المشروع بمنظومة تأهيل متكاملة، تشمل التدريب الميداني، وتنمية مهارات التواصل وخدمة العملاء، والإدارة الذاتية، مما يجعله نموذجًا واقعيًا للدمج المجتمعي والاستقلال الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز العالمي وقال إن حصول عدد من منتسبينا أصحاب الهمم على شهادة الباريستا من منظمة القهوة العالمية إنجاز يعكس ما يتمتع به شبابنا من عزيمة وإرادة إذا ما أُتيحت لهم الفرصة المناسبة، وما حققه منتسبونا في " كافيه النحلة " لا يثبت فقط جدارتهم المهنية، بل يمثل رسالة قوية بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الثقة بقدرات أصحاب الهمم وتوفير التدريب المتخصص لهم.

وأوضح الحميدان أن المؤسسة ستواصل التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الهمم في مجالات مهنية نوعية، وتعزيز فرصهم في سوق العمل، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم وتمكين هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع.

وأكد سعادته أن " كافيه النحلة " ليس مجرد مقهى، بل مساحة أمل وفرصة حقيقية للاندماج والإبداع تواصل من خلالها مؤسسة زايد العليا التزامها بتوفير كل السبل التي تضمن لأصحاب الهمم حياة كريمة وفرصاً مهنية تليق بقدراتهم، مشيداً بدور جمعية القهوة المتخصصة (SCA) في إنشاء أول برنامج تدريبي مرخّص لأصحاب الهمم في مجال صناعة القهوة حصرياً لمنتسبي مؤسسة زايد العليا.

يأتي هذا الإنجاز ليسلط الضوء على قدرة أصحاب الهمم في الإمارات على التميز في مجالات تخصصية واحترافية، ويؤكد مكانة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم جهة رائدة في بناء نماذج مستدامة لتمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

يعد “كافيه النحلة” تمكينا واقعيا ومشروعا رياديا يدار بالكامل من قِبل شباب من أصحاب الهمم، و يجسد الدعوة العالمية «كن التغيير»، التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، للأفراد والمؤسسات والمنظمات لتغيير المفاهيم حول إمكانياتهم وتسليط الضوء على دورهم في التنمية، وإعلان حركة تغيير عالمية.

انطلق الكافية بوصفه مبادرة نوعية من المؤسسة بهدف تمكين المنتسبين من خوض تجربة العمل الحقيقي في بيئة مهنية تفاعلية،وتحويل شغفهم بالقهوة إلى مهارات معتمدة وفرص وظيفية.

يتميّز المقهى - الذي أثبت نجاحا واسعاً - بأنه لايقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يُمثل منظومة متكاملة للتأهيل المهني والدمج المجتمعي ويكتسب المنتسبون مهارات التواصل مع الجمهور، ومهارات العمل الجماعي، والانضباط، والاستقلال المالي.