"المؤتمر العربي للتخدير 2025 "يختتم أعماله بدبي

دبي في 22 يونيو/وام/ أختتمت في دبي اليوم أعمال المؤتمر العربي للتخدير 2025 بمشاركة أكثر من 500 متخصص من 15 دولة والذي يعد واحداً من أبرز المؤتمرات العلمية الإقليمية في مجالات التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم.

وأكد المشاركون في المؤتمر - الذي استمر ثلاثة أيام - أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتعاون متعدد التخصصات، وتوحيد معايير الرعاية الطبية، إلى جانب تسليط الضوء على آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة في هذا المجال الطبي الحيوي.

تضمن برنامج المؤتمر 23 جلسة علمية و26 ملصقاً بحثياً، وورشتي عمل متخصصتين بإشراف 52 خبيراً دولياً ، فيما ناقش الحدث عددا من الموضوعات الطبية شملت التخدير الموضعي، والعناية المركزة، إدارة الألم، وتخدير زراعة الأعضاء، مع التركيز على التقنيات الحديثة.

وضم المعرض - الذي أقيم بالتزامن مع المؤتمر- أكثر من 24 شركة عارضة، من أبرزها شركة "الخليج للأدوية" التي تستضيف أكبر جناح عرضت من خلاله أحدث حلول التكنولوجيا الطبية.